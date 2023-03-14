Песков: в Кремле надеются, что Путин в 2023 году проведёт прямую линию с жителями России

Москва, , 12:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин может провести традиционную прямую линию с гражданами в 2023 году. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ТАСС

На вопрос, состоится ли прямая линия в текущем году, Песков ответил: «Будем надеяться, что да».

При этом представитель Кремля не стал исключать, что прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией: По его словам, это «востребованные, популярные форматы».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Песков заявил, что прямая линия Путина с жителями России состоится, поскольку является востребованным форматом.