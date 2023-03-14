Лавров заявил о «прямом нацизме», поглощающем европейские страны

Москва, , 12:06 — REGNUM Число европейских стран, охваченных нацизмом, растёт, история и память разрушаются на глазах. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 марта на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (МДР) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина ©Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, человеческое отношение к людям на всей планете становится как никогда более актуальным, как и необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях.

«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает всё больше и больше европейских стран», — подчеркнул Лавров.

На глазах разрушается история, разрушаются святые памятники, добавил он.

Лавров не раз высказывался о проявлениях нацизма в Европе. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава российского МИД заявил, что именно европейские лидеры «подзуживают» киевскую власть и поощряют неонацистские проявления на Украине.