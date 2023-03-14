Москва, 14 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Число европейских стран, охваченных нацизмом, растёт, история и память разрушаются на глазах. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 марта на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

Сергей Савостьянов/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (МДР) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

По его словам, человеческое отношение к людям на всей планете становится как никогда более актуальным, как и необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях.

«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает всё больше и больше европейских стран», — подчеркнул Лавров.

На глазах разрушается история, разрушаются святые памятники, добавил он.

Лавров не раз высказывался о проявлениях нацизма в Европе. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава российского МИД заявил, что именно европейские лидеры «подзуживают» киевскую власть и поощряют неонацистские проявления на Украине.