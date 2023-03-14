Лавров: Россия видит прямой нацизм, охватывающий Европу
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва видит охватывающий европейские страны «прямой нацизм»
Москва, 14 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Число европейских стран, охваченных нацизмом, растёт, история и память разрушаются на глазах. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 марта на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.
По его словам, человеческое отношение к людям на всей планете становится как никогда более актуальным, как и необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях.
«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает всё больше и больше европейских стран», — подчеркнул Лавров.
На глазах разрушается история, разрушаются святые памятники, добавил он.
Лавров не раз высказывался о проявлениях нацизма в Европе. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава российского МИД заявил, что именно европейские лидеры «подзуживают» киевскую власть и поощряют неонацистские проявления на Украине.