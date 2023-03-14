Сальдо заявил, что жители Херсонской области могут уехать из-за ударов ВСУ, но многие вернулись

Херсон, , 11:56 — REGNUM Жители левобережных городов Херсонской области могут эвакуироваться. Об этом заявил 14 марта врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо © Евгений Биятов/РИА Новости

«В связи с непрекращающимися обстрелами жители левобережных городов Херсонской области, конечно, могут эвакуироваться», — сказал он. При этом врио главы региона добавил, что обязательной эвакуации нет. Более того, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, есть те, кто возвращаются. Помимо этого, возобновляется работа предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что около 80 тыс. жителей Херсонской области получили паспорта Российской Федерации.