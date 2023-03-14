Херсон, 14 марта, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Жители левобережных городов Херсонской области могут эвакуироваться. Об этом заявил 14 марта врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Евгений Биятов/РИА Новости Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что около 80 тыс. жителей Херсонской области получили паспорта Российской Федерации.