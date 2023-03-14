Сальдо заявил, что жители Херсонской области могут эвакуироваться
Сальдо заявил, что жители Херсонской области могут уехать из-за ударов ВСУ, но многие вернулись
Херсон, 14 марта, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Жители левобережных городов Херсонской области могут эвакуироваться. Об этом заявил 14 марта врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Евгений Биятов/РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что около 80 тыс. жителей Херсонской области получили паспорта Российской Федерации.