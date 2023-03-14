Песков: у Путина на этой неделе запланированы международные контакты

Москва, , 11:54 — REGNUM В графике президента России Владимира Путина на текущей неделе запланированы международные контакты. Об этом 14 марта сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин © Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/Global Look Press

«На этой неделе будут и международные контакты. В общем, неделя очень насыщенная», — сказал Песков.

Он также добавил, что Кремль своевременно сообщит о возможном визите президента Сирии Башара Асада в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что на 18 марта у Путина запланированы мероприятия, связанные с воссоединением Крыма с Россией.