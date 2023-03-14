Москва, , 11:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт субстантивное совещание накануне годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдёт накануне», — сказал Песков.

Он добавил, что в саму праздничную дату, 18 марта, у президента запланированы мероприятия, связанные с девятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что Россия не признаёт Международный уголовный суд.