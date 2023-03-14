Вашингтон, 14 марта, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил поддержать «смену режима» в стране. По его мнению, этот вопрос важнее возможной смены власти в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее», — сказал политик, отвечая на вопрос телеканала Fox News о том, стоит ли Вашингтону поддерживать смену власти в России.

По мнению Трампа, которое опубликовал в социальной сети Twitter ведущий американского телеканала Такер Карлсон, в нынешний «бардак» страну втянула администрация нынешнего президента Джо Байдена.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заверил своих избирателей, что он единственный, кто на посту лидера страны сможет предотвратить начало третьей мировой войны. В ходе встречи со сторонниками в штате Айова, политик заявил, что не допустит развязывания третьей мировой войны.