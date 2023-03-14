Песков: новые категории научных премий нужны в России

Москва, , 11:57 — REGNUM Новые категории научных премий должны появиться в России, например, премия за международное научное сотрудничество. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 14 марта на заседании оргкомитета премии «За верность науке».

Секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Он отметил, что Россия, потерявшая большое количество направлений для сотрудничества с западными учёными, не должна стремиться к научной автаркии. Научная автаркия заведёт страну «к отсталости и в Средние века», тогда как мир гораздо более многообразный.

Песков предложил в 2024 году ввести одну из премий, связанную с международным сотрудничеством, причём не только для представителей РФ. Он пояснил, что говорит об открывшихся альтернативных направлениях, которых очень много. Они для России очень важны.

«В условиях нынешнего времени, в условиях нашего конфронтационного окружения роль науки в России возрастает», — подчеркнул Песков и добавил, что без науки нельзя обойтись, раз речь идёт о суверенизации российской экономики.

Представитель Кремля также предложил ввести в следующем году «премию, связанную с внедренчеством». Наука должна зарабатывать деньги, приносить конкретную приземлённую пользу экономике, производству и технологиям. Нужно популяризировать примеры успешного внедренчества, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на церемонии вручения премий в области науки и инноваций президент Владимир Путин заявил, что ждёт от молодых учёных смелых, даже дерзких и решительных действий. Перед учёными «стоят огромные» задачи, пояснил он.