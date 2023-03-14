Сыктывкар, , 11:45 — REGNUM В Воркуте автобус компании «Воркутауголь» съехал в кювет и упал на бок во время метели, пострадала женщина, сообщили 14 марта в пресс-службе компании.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел утром 14 марта на участке опасных поворотов в районе шахты «Воркутинская».

«В результате ДТП пострадала женщина. На нее упал не пристегнутый ремнем безопасности пассажир», — сообщили в компании.

Уточняется, что женщина была госпитализирована, угрозы её жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на трассе между городами Фокино и Большой Камень произошло массовое ДТП. В аварию попали бетономешалка, грузовик и ещё две легковушки, погиб один человек.