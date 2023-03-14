Мэр Донецка Кулемзин считает, что проект метро нуждается в актуализации с учетом реалий

Донецк, , 11:45 — REGNUM Проект метрополитена в Донецке нуждается в актуализации с учётом современных реалий. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть такое. Была идея метрополитена, были проектные решения», — приводит его слова РИА Новости.

Мэр Донецка отметил, что проект метро — отличное подспорье для развития всей городской инфраструктуры. Он также предположил, что от проектных планов придётся «кардинально» отойти, поскольку всё будет зависеть от состояния инфраструктуры после стабилизации ситуации в регионе.

«Со стабилизацией военной обстановки, с пониманием, чем все эти обстрелы закончатся для инфраструктуры, нужно будет смотреть, нужно актуализировать, чтобы понимать направление линий метро и глубину залегания», — пояснил Кулемзин.

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