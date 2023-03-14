Лондон, 14 марта, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй намерена опубликовать свою новую книгу, которая, по её мнению, приоткроет завесу над злоупотреблением властью в стране, раскроет некоторые скандалы, в том числе отравления в Солсбери. Об этом пишет газета Daily Mirror.

По информации издателей, книга под названием «Злоупотребление властью» прольёт свет на скандалы, такие как трагедии в Гренфелл-Тауэр и Хиллсборо, а также отравления в Солсбери.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Снова и снова в период моего пребывания в правительстве я видела, как государственные учреждения злоупотребляют своей властью, стремясь защитить себя перед лицом вызовов, а не искать правду», — приводит издание слова Мэй.

Отмечается, что книга появится в продаже осенью текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила подключить к расследованию происшествия в Польше экс-премьера Великобритании Терезу Мэй. Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пока нельзя установить ответственных. По словам Захаровой, Терезы Мэй просто сейчас нет, она быстро устанавливала виновных.