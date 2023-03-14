Москва, 14 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. У российского президента Владимира Путина на текущей неделе запланированы международные контакты, сообщил представителям СМИ 14 марта представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он прокомментировал несколько актуальных тем, в частности — известие о том, что Международный суд возбудит против России дело о военных преступлениях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя новость о том, что Международный суд обвинит Россию в похищении украинских детей и в преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, пресс-секретарь президента РФ пояснил: «Россия не признаёт Международный уголовный суд и его юрисдикцию».

Также Дмитрий Песков выразил надежду, что прямая линия с президентом состоится в 2023 году, и подтвердил: участие Владимира Путина в саммите G20 не исключается.

Представитель Кремля проинформировал, что глава государства по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией проведет ещё одно мероприятие 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Международный уголовный суд возбудит против России дело о «военных преступлениях» на Украине, известило 13 марта американское издание The New York Times. Со ссылкой на свои источники СМИ отмечает, что Россию якобы намерены обвинить в двух преступлениях: в похищениях украинских детей и подростков и в «преднамеренных ударах» по гражданской инфраструктуре в рамках специальной военной спецоперации на Украине.