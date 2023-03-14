Москва, 14 марта, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Дамаск пока изучает вопрос участия в четырёхсторонней встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России в Москве. Об этом 14 марта заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сирия

Ранее турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что встреча представителей МИД России, Ирана, Сирии и Турции состоится в Москве с 15 по 16 марта.

«Мы все еще обсуждаем наше участие в четырехсторонней встрече», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США не подтвердил информацию о поставках Россией захваченных американских вооружений в Иран.