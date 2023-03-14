Москва, 14 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Россия надеется на дальнейшую «разморозку» удобрений, которые заблокированы в европейских портах, заявил 14 марта замглавы министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

По его словам, зерновая сделка была продлена на 60 дней. Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по договоренностям выполнялись, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в то время как Россия выполняет свою часть сделки, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций.