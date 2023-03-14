Песков: суверенизация науки важна, но не нужно стремиться к научной замкнутости

Москва, , 11:26 — REGNUM В России важна суверенизация науки, при этом нельзя стремиться к научной замкнутости. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время заседания оргкомитета VIII Всероссийской премии «За верность науке».

Исследование © Алексей Сухоруков/РИА Новости

По его словам, в нынешних условиях роль науки возрастает.

«Мы все стали говорить о суверенизации нашей экономики. Здесь, конечно, без науки обойтись нельзя. Важна также суверенизация нашей науки», — заявил он, добавив, что в настоящее время потеряно большое количество направлений, по которым учёные из России сотрудничали с западными коллегами и оттуда черпали технологии, опыт и знания.

«Сейчас мы лишились этой возможности. Но это не значит, что мы должны стремиться к научной автаркии», — заявил политик, уточнив, что научная автаркия может привезти к негативным последствиям.

Песков отметил, что мир не ограничивается направлениями, которые были потеряны и предложил в 2024 году ввести премию, связанную с международным сотрудничеством в научной сфере.

Как передавало ИА REGNUM, российские женщины ученые благодаря национальному проекту «Наука и университеты» получают возможность проводить уникальные исследования. Так, Евгения Банецкая защитила диссертацию по фундаментальной теме «Влияние длительного применения удобрений на агрохимические свойства и микробоценоз луговой черноземовидной почвы». Её работа тесно связана с продовольственной безопасностью России, она поможет повысить урожайность.