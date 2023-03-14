Лондон, , 11:44 — REGNUM Правительство Великобритании выделяет на оборону скудные средства, из-за чего армия превратилась в «декоративные силы обороны». Об этом заявили в британском парламенте, пишет Daily Mail.

Солдаты вооруженных сил Великобритании nara. getarchive.net

По мнению военных и политиков, решение о выделении 5 млрд фунтов стерлингов на оборону в ближайшие два года можно назвать сокращением финансирования. Под критику попал и министр обороны Бен Уоллес.

По словам парламентария Дейва Дугана, правительство создало «декоративные силы обороны», потратив деньги впустую на сверхбюджетные и просроченные проекты по оснащению.

«Армия не может заказать пиццу и доставить её вовремя и в рамках бюджета», — заявил Дуган.

Уоллес просил премьер-министра Риши Сунака выделить на оборону до 11 млрд фунтов стерлингов, но тот согласовал выделение менее чем половины от этой суммы. Эти средства предназначены на конкретные проекты: на атомные субмарины и закупку военного оборудования, переданного Украине. Таким образом, дополнительных средств не хватит на танки, артиллерию и обеспечение войска.

Издание отмечает, что к 2025 году численность британских вооружённых сил может сократиться до 73 тыс. военнослужащих. По данным на 2022 год, в армии Великобритании служили 148 тыс. человек.