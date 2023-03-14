Херсон, , 11:04 — REGNUM Заместителя главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталия Гура пытались подорвать в автомобиле, сообщает 14 марта Baza.

Заместитель главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталий Гур Цитата из видео

Отмечается, что 13 марта Гура подъехал на автомобиле к зданию столовой в Новой Каховке, после чего рядом с ним сработало взрывное устройство.

Чиновник получил ранения, его госпитализировали, сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев выразил благодарность России за оказанную гуманитарную и иную помощь.