Shot: в небе над Новой Москвой снова замечены два неизвестных беспилотника

Москва, , 11:01 — REGNUM Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь заметили в небе над Новой Москвой. Об этом 14 марта сообщает Telegram-канал Shot.

Радар © Ульяна Соловьева/РИА Новости

По данным источника, поздно вечером 13 марта как минимум два дрона были замечены над СНТ «70-летия ВЛКСМ». Они летели на низкой высоте — около 500 метров.

По словам очевидцев, аппараты ярко светились красно-белыми огнями. Отмечается, что жители поселения Вороновское обратились в полицию из-за двух подозрительных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Новой Москве неизвестные беспилотники патрулировали небо над военной частью Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.