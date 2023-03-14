Москва, 14 марта, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь заметили в небе над Новой Москвой. Об этом 14 марта сообщает Telegram-канал Shot.

Ульяна Соловьева/РИА Новости Радар

По данным источника, поздно вечером 13 марта как минимум два дрона были замечены над СНТ «70-летия ВЛКСМ». Они летели на низкой высоте — около 500 метров.

По словам очевидцев, аппараты ярко светились красно-белыми огнями. Отмечается, что жители поселения Вороновское обратились в полицию из-за двух подозрительных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Новой Москве неизвестные беспилотники патрулировали небо над военной частью Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.