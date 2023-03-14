В Херсонской области около 80 тыс. жителей получили российские паспорта

Херсон, , 11:07 — REGNUM Около 80 тыс. жителей Херсонской области получили паспорта Российской Федерации. Об этом 14 марта сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта © Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, к 1 сентября показатель планируется увеличить до 150 тыс.

«На сегодняшний день выдано около 80 тыс., задача стоит до 1 сентября выдать более 150 тыс. паспортов», — приводит его слова ТАСС.

Сальдо добавил, что в настоящее время объём подаваемых заявлений и документов превышают технические возможности центров оформления. Он также рассказал о работе по увеличению количества работников в центрах получения паспортов.

По его словам, МВД присылает бригады из других регионов, поскольку местных не хватает.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что около 600 человек в Херсонской области подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова.