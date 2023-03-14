Херсон, 14 марта 2023, 11:07 — REGNUM Около 80 тыс. жителей Херсонской области получили паспорта Российской Федерации. Об этом 14 марта сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта
Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта
© Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, к 1 сентября показатель планируется увеличить до 150 тыс.

«На сегодняшний день выдано около 80 тыс., задача стоит до 1 сентября выдать более 150 тыс. паспортов», — приводит его слова ТАСС.

Сальдо добавил, что в настоящее время объём подаваемых заявлений и документов превышают технические возможности центров оформления. Он также рассказал о работе по увеличению количества работников в центрах получения паспортов.

По его словам, МВД присылает бригады из других регионов, поскольку местных не хватает.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что около 600 человек в Херсонской области подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова.