Москва, 14 марта, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Лебедев (КПРФ) предложил запретить дилерам продажу автомашин дороже рекомендованной производителем розничной цены. Деловое издание «Ведомости», обратило внимание на то, что 17 февраля в Госдуму был внесён законопроект о внесении изменений в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в России.

Руслан Кривобок/РИА Новости Продажа шин

Данный документ был инициирован депутатом Госдумы Олегом Лебедевым. Он также выступил за введение запрета дилерам устанавливать на автомашину дополнительное оборудование до его продажи покупателю. Он считает, что этим салоны навязывают клиентам необязательные опции.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что в 2021 году рекомендованные производителем розничные цены на автомобили выросли от 18 до 40%, а в прошлом году произошло повышение цен ещё на 19%.

Отмечается, что дилеры стали навязывать покупателям дополнительные опции, в итоге цены на автомашины с рекомендованной производителем розничной цены в один миллион рублей в автосалонах продавались от 1,8 до двух млн рублей.

Депутат отметил, что при расчете рекомендованной производителем розничной цены изготовитель закладывает стандартную прибыль дилера.

По словам Лебедева, законопроект разработан для защиты потребителей среднего класса после многочисленных обращений граждан.