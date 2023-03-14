Москва, 14 марта, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Российская сторона и ООН провели конструктивные консультации в Женеве по черноморской зерновой сделке, её продлят на текущих условиях при отсутствии форс-мажора. Об этом сообщил 14 марта РИА Новости источник, знакомый с переговорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Собеседник агентства отметил, что Россия представила ООН и Турции — гарантам зерновой сделки — свои замечания по выходу собственной продукции и аммиака на мировые рынки. Гаранты приняли их к сведению.

«Всё учтено, работа идет», — сообщил источник.

По его словам, Турция и ООН продолжают усилия, направленные на выход российской агропродукции и аммиака на рынки в рамках зерновой сделки. Процесс сложный, идёт работа для устранения всех барьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не возражает против продления черноморской зерновой сделки на 60 дней.