Во Франции провели военные учения по подавлению «пророссийских ополченцев»
Париж, 14 марта 2023, 10:49 — REGNUM Масштабные учения «Орион-2023» по подавлению «пророссийских ополченцев» провели французские военные в городе Каор. Об этом 14 марта сообщает Телеграм-канал Readovka.
На кадрах видно, как военные перекрывают улицу, ведут стрельбу и выносят раненых.
Отмечается, что они отрабатывают разработанный НАТО сценарий, согласно которому в некой стране у границ России восстали «пророссийские ополченцы» и дестабилизировали политическую обстановку. В ответ на это альянс начинает зачистку.
В учениях принимают участие до 20 тыс. человек. Основной целью заявлена отработка действий в вооруженном конфликте высокой интенсивности.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о начале учений «Орион-2023», которые продлятся более двух месяцев и призваны подготовить французскую армию к сложным ситуациям современных боёв.