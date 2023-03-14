Французские военные провели масштабные учения по подавлению «пророссийских ополченцев»

Париж, , 10:49 — REGNUM Масштабные учения «Орион-2023» по подавлению «пророссийских ополченцев» провели французские военные в городе Каор. Об этом 14 марта сообщает Телеграм-канал Readovka.

Армия НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

На кадрах видно, как военные перекрывают улицу, ведут стрельбу и выносят раненых.

Отмечается, что они отрабатывают разработанный НАТО сценарий, согласно которому в некой стране у границ России восстали «пророссийские ополченцы» и дестабилизировали политическую обстановку. В ответ на это альянс начинает зачистку.

В учениях принимают участие до 20 тыс. человек. Основной целью заявлена отработка действий в вооруженном конфликте высокой интенсивности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о начале учений «Орион-2023», которые продлятся более двух месяцев и призваны подготовить французскую армию к сложным ситуациям современных боёв.