Киев, 14 марта, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Продление зерновой сделки на 60 дней якобы не соответствует соглашению, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По его словам, соглашение предусматривает продление зерновой сделки минимум на 120 дней.

«Поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН», — написал Кубраков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин после консультаций с представителями ООН в Женеве ранее заявил, что после 18 марта, когда истечёт второй срок зерновой сделки, Россия не будет возражать на продолжение её действия.

Он сказал о сроке в 60 дней и напомнил, что зерно с Украины вывозят активно, при том что «на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры», несмотря на то, что меры были предложены генсекретарем ООН Антониу Гутерришем в виде пакета.