Экс-советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине уничтожает американскую национальную мощь

Вашингтон, , 10:42 — REGNUM У Соединённых Штатов остаётся всё меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Об этом, как передаёт американский журнал The American Conservative, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

Военный считает, что участие Вашингтон в украинском конфликте лишь расшатывает политическую и экономическую обстановку в Соединённых Штатах.

По его словам, национальная мощь Америки измеряется военным и экономическим потенциалами, а также эффективность. Он считает, что неспособность ВПК США и Европы удовлетворить потребности киевского режима в боеприпасах и оборудовании — сигнал «который следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат».

Макгрегор отмечает, что Россия не только смогла заручиться поддержкой ряда стран, но превратить рубль в одну из «самых сильных валют в международной системе».

Полковник уверен, что в аппарате правительства оказалось много представителей администрации Буша, которые требуют более бездумных действий на Украине, вызывая кризис доверия граждан к собственным властям.

Бывший советник Пентагон рекомендовал правительству «свернуть с пути» и вывести страну из опосредованного украинского конфликта против Москвы.

На прошлой неделе Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты Америки полностью потеряли своё влияние в зоне боевых действий на Украине. По словам полковника Пентагона в отставке, Украина находится слишком далеко от США, чтобы американская военная помощь и влияние Вашингтона могли переломить ход военных действий.