Вашингтон, 14 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов остаётся всё меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Об этом, как передаёт американский журнал The American Conservative, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Военный считает, что участие Вашингтона в украинском конфликте лишь расшатывает политическую и экономическую обстановку в Соединённых Штатах.

По его словам, национальная мощь Америки измеряется военным и экономическим потенциалами, а также эффективностью. Он считает, что неспособность ВПК США и Европы удовлетворить потребности киевского режима в боеприпасах и оборудовании — сигнал, «который следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат».

Макгрегор отмечает, что Россия не только смогла заручиться поддержкой ряда стран, но превратить рубль в одну из «самых сильных валют в международной системе».

Полковник уверен, что в аппарате правительства оказалось много представителей администрации Буша, которые требуют более бездумных действий на Украине, вызывая кризис доверия граждан к собственным властям.

Бывший советник Пентагона рекомендовал правительству «свернуть с пути» и вывести страну из опосредованного украинского конфликта против Москвы.

На прошлой неделе Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты Америки полностью потеряли своё влияние в зоне боевых действий на Украине. По словам полковника Пентагона в отставке, Украина находится слишком далеко от США, чтобы американская военная помощь и влияние Вашингтона могли переломить ход военных действий.