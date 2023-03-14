Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Шестиклассник из Ленинградской области попал в реанимацию после жалоб на головную боль и приёма обезболивающего. Об этом сообщают 14 марта «Невские новости».

Машина скорой помощи © Валерий Шарифулин/ТАСС

12-летнего мальчика госпитализировали вечером 13 марта в городскую больницу Шлиссельбурга. Он находился в состоянии комы.

По словам матери, школьник днём пришёл домой и пожаловался, что у него сильно болит голова. Мать дала ему таблетку анальгина, но ребёнку стало хуже. Тогда семья вызвала скорую помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Ребёнок воспитывается в полной семье и не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волгограде школьникам стало плохо после просмотра фильма в формате 3D. Предположительно, недомогание вызвали антисептики, которыми в школе обработали 3D-очки.