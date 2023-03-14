РИА Новости: инструкторы отряда спецназа «Викинг» обучают штурмовиков-добровольцев в ДНР

Донецк, , 10:35 — REGNUM В ДНР добровольцев в составе штурмующих групп обучают инструкторы отряда специального назначения «Викинг». Об этом 14 марта сообщает РИА Новости.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что добровольцев готовят с учётом современной специфики ведения боевых действий и в обстановке, приближённой к фронтовой.

«Мы стараемся создать приблизительные условия, в которых человек это почувствует во время обучения: стреляем рядом с ним, взрываем взрыв-пакеты», — приводит агентство слова одного из инструкторов.

По его словам, добровольцы должны хотя бы приблизительно почувствовать, каково им будет в реальных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что отряд спецназначения «Викинг» готовит добровольцев со всей России.