Красноярск, , 10:35 — REGNUM В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого по делу об убийстве, совершенного организованной группой. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Бизнесмен Анатолий Быков в Свердловском районном суде © Красноярский краевой суд/ТАСС

По версии следствия, в начале 1998 года обвиняемый организовал совершение убийства 48-летнего жителя Красноярска организованной группой из трёх своих подчинённых.

В материалах дела указано, что три участника организованной группы нашли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и на протяжении нескольких дней выслеживали мужчину.

Отмечается, что в ночь с 17 на 18 июня 1998 года в городе Красноярске на улице Тимошенкова двое фигурантов произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего.

«Свою причастность к совершенному преступлению обвиняемый отрицает», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА REGNUM, в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции рассмотрели жалобу адвокатов красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного за организацию убийства двух человек в 1994 году. 31 августа Восьмой кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов Быкова, которые настаивали на отмене приговора суда первой инстанции и апелляционного определения Красноярского краевого суда.