Мариуполь, ДНР, , 10:25 — REGNUM В Мариуполе в районе проспекта Ленина специалисты Военно-строительной компании (ВСК) возводят жилой комплекс на 6 девятиэтажек. Об этом сообщает 14 марта Telegram-канал Военстрой.

Снос разрушенного жилого дома в Мариуполе © Валерий Мельников/РИА Новости

Отмечается, что один дом полностью завершен по монолитным работам. В двух других уже утепляют фасады и проводят отделочные работы квартир. Ещё в трёх — льют железобетонные каркас.

На площадке задействовано две тысячи человек и около 200 единиц техники. Кроме жилья в новом микрорайоне создадут детский сад на 150 мест и школу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян заявил, что в 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе.