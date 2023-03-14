Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:22 — REGNUM Суд в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в государственной измене, сообщили 14 марта в пресс-службе суда.

Тюрьма Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным Федеральной службы безопасности, мужчина сам предложил разведке Украины передавать данные о российских военных объектах в Хабаровском крае.

По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Хабаровске активистку движения «ЯМыФургал» за финансирование ВСУ.

По данным ведомства, женщина из-за политической ненависти и вражды переводила деньги ВСУ для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования