Грозный, 14 марта, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал граждан России не бояться мобилизации. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Он напомнил, что сейчас Россия одна воюет не только с неонацистским режимом Киева, но и с НАТО, с ЕС, которые, прикрываясь Украиной, поставляют Киеву технику, боеприпасы, оружие и наёмников.

Кадыров отметил, что гордится добровольцами, которые ежедневно прибывают в Российский университет спецназа, где они проходят обучение, там они получают необходимую амуницию.

«И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почёт», — отметил глава Чечни, добавив, что не нужно слушать прозападные СМИ, которые желают выставить российскую армию в позорном свете.

«Если всё в её рядах так ужасно, что ж тогда целый блок НАТО не может с нами справиться? Всё хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается», — отметил Кадыров.

Как передавало ИА REGNUM, глава Чечни также заявил, что ситуация в России и в рядах боевых подразделений в зоне спецоперации в разы лучше, чем была год назад.