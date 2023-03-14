Астана, 14 марта, 2023, 10:25 — ИА Регнум. За первые два месяца 2023 года темпы роста ВВП Казахстана составили 4,3%. Об этом 14 марта сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В январе–феврале текущего года темп роста экономики Казахстана составил 4,3%», — сказал он в ходе заседания правительства.

Известно, что темпы роста показателя в реальном секторе составили 2,7%, а в сфере услуг — 5%. Наибольший рост отмечен в строительстве, информации и связи, а также торговле. Объём инвестиций в основной капитал вырос на 19,2%, в транспорт и складирование — на 72,8%, в сельское хозяйство — на 33,1%, в недвижимость — на 12,1%, в промышленность — на 14,1%.

По состоянию на январь текущего года объём торговли Казахстана с другими странами составил $10,3 млрд, увеличившись на 15,7%. Экспорт вырос на 0,4%, до $6,1 млрд, а импорт — до $4,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский банк группы ВТБ начал выпускать пластиковые карты российской платёжной системы «Мир». В банке отметили, что с декабря 2022 года выпускают цифровые карты платёжной системы «Мир». Теперь клиентам доступна физическая версия такой карты.