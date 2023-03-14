Токио, 14 марта, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Почти 4 млрд иен (около $30 млн) нашли и принесли в полицию в 2022 году жители Токио. Это рекордная сумма за более чем 80 лет, сообщает 14 марта Токийское полицейское управление.

(сс) Luca Sartoni Токио

Данные о передаче правоохранителям найденных денег управление собирает с 1940 года. Общая сумма денег, о которой честные и бдительные токийцы сообщили полиции в минувшем году, на 600 млн иен (почти $5 млн) превысила значение 2021 года.

Самая крупная находка — коробка с 34 млн иен (более $254 тыс.).

Кроме того, в прошлом году в полицию принесли более 3,7 млн потерянных кошельков, кредитных карточек, водительских прав, документов и других ценных вещей. Собственностью префектуры Токио стали 727 млн иен (более $5,4 млн), владельцы которых так и не объявились.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Японии нашли второй металлический шар неизвестного происхождения. Первый такой шар ранее передали специалистам для обследования.