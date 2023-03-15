Москва, , 14:34 — REGNUM Уже в конце этого года будет полностью открыто движение по автомагистрали М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань. Время в пути сократится вдвое и займет всего шесть с половиной часов вместо 12.

Вантовый мост через Оку неподалеку от Мурома свяжет Нижегородскую и Владимирскую области ГК «Автодор»

Строительство М-12 ведется по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» с применением современных отечественных технологий. Работы идут с опережением графика.

Так, одной из отличительных особенностей реализации этого масштабного дорожного проекта стал вантовый мост через Оку. Его уникальная конструкция свяжет берега Владимирской и Нижегородской областей в районе города Мурома. Проехать по вантовому мосту можно будет уже этой осенью, когда будет открыто движение на участке М-12 от Москвы до Арзамаса.

«Движение мы должны запустить здесь (по мосту) в сентябре 2023 года. Непосредственно здесь, как и на других этапах, работы идут полным ходом», — пояснил руководитель проекта строительства 4-го этапа М-12 ГК «Автодор» Виталий Шмаров.

На мосту на данный момент производится навесной монтаж блоков руслового пролета, к середине второго квартала он будет завершен. В мае этого года будет обеспечен сквозной технологический проезд.

Протяжённость моста через Оку составляет более почти 1400 метров с вантовым центральным пролетом длиной 254 метра. Всего на мосту будет смонтировано 34 пары вант. Длина самой короткой ванты составляет около 40 метров, а самой длинной — 130,6 метров

Строительство моста через Оку — единственного вантового на трассе М-12 ГК «Автодор»

Эра интенсивного строительства вантовых мостов началась с 2000-х годов. В новейшей истории практически все построенные в России вантовые мосты возводились по зарубежным технологиям и с привлечением иностранных организаций и оборудования. Вантовая система моста через Оку на М-12 больше, чем на половину состоит из отечественных материалов. А с учетом технологий, оборудования для монтажа и программных продуктов объем импортозамещения достигает порядка 70%.

Осталось импортозаместить вантовый канат. И в этом направлении совместно с металлургами проходят испытания отечественных разработок. Строители, проектировщики, производители материалов работают над этим в рамках рабочей группы, которую организовала Госкомпания «Автодор». Ее участники уверены, что в текущем году будет запущен в промышленное производство отечественный вантовый канат. И следующий внеклассный вантовый мост в России будет на 100% из отечественных материалов.

Напомним, скоростная трасса М-12 объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан. Она позволит разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране — федеральную трассу М-7 «Волга». С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от Москвы до Казани займет всего 6,5 часов. Причем, на этом работы не остановятся: уже решено продлить трассу до Екатеринбурга, далее до Тюмени и Челябинска.

Направление, по которому пройдет М-12, считается стратегическим: эта трасса — часть международного транспортного коридора «Запад-Восток».

Строительство моста через Оку ГК «Автодор»

В прошлом году уже открыто движение по участку трассы более 100 км: 22,5 км в Московской области (от ЦКАД до Орехово-Зуево) и 84,3 во Владимирской области (от пересечения трасс М-12 и М-7 (114-й км) до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный).

«Новый участок, проходящий в границах Владимирской области, является четырехполосным, дорожное покрытие высшей категории, оборудованный искусственным электроосвещением, что является основными факторами для обеспечения безопасности дорожного движения и снизит аварийность, особенно в темное время суток», — отметил научный руководитель общественной организации «Институт транспорта, безопасности, дорожной логистики», кандидат технических наук Дмитрий Кривенко.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (транспортная часть) включает девять федеральных проектов. Помимо создания транспортного коридора «Запад-Восток», а именно скоростной автомобильной дороги М-12, он касается развития морских портов и Северного морского пути, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона и Центрального транспортного узла, высокоскоростных железнодорожных магистралей и региональных аэропортов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.