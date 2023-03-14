Москва, 14 марта, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Победителем новогоднего тиража «Русского лото» стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, мужчина выиграл 1 млрд рублей, сообщили РИА Новости в «Столото».

Максим Богодвид/РИА Новости В пункте продажи лотерейных билетов

Отмечается, что мужчина узнал о своей победе из шоу «Новогодний миллиард», которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой.

Однако за выигрышем он обратился гораздо позже, так как первые дни они с женой не могли поверить в произошедшее, а после начали изучать информацию о порядке оформления выигрыша.

Спустя почти два месяца победитель приехал в лотерейный центр для оформления выигрыша. В соответствии с законодательством, после вычета налога мужчина получит 850 млн 100 тыс. рублей.

«Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки», — рассказал победитель.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница американского штата Мэриленд стала обладательницей крупного выигрыша. Допущенная при покупке билета ошибка принесла ей удачу.

Как рассказала организаторам лотереи сама счастливая участница, она пыталась приобрести в лотерейном автомате билет стоимостью $2 и случайно купила билет стоимостью $20.