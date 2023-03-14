Минск, 14 марта, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Участники экстремистских и террористических организаций вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

Цитата из видео Пресс-служба МВД Белоруссии

По её информации, находящиеся за рубежом участники террористических и экстремистских организаций планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии, при этом могут быть использованы наёмники и лица, которые прошли обучение в лагерях подготовки в странах Запада.

Отмечается, что в Белоруссии у боевиков остались связи, которые образуют подпольные ячейки содействия преступной работе и вербовке граждан для участия в вооружённых действиях на Украине.

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Уточняется, что с начала 2022 года к уголовной ответственности были привлечены 11 лиц за попытку выезда из Белоруссии для вступления в военизированные формирования в качестве наёмников.

«По имеющейся информации, в самом Полку Калиновского до недавнего времени насчитывалось около 200 установленных участников. Сегодня известно о более чем 20 убитых в ходе СВО. Количество раненых и пропавших без вести идёт на десятки, есть пленные и дезертиры», — отметил представитель МВД в видеокомментарии, который был опубликован в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что оперативные службы зафиксировали связи воюющих в составе незаконных вооруженных формирований на Украине белорусских наёмников, они системно отрабатываются на предмет подрывной деятельности в Белоруссии и оказания содействия иностранным радикальным инициативам.

Как передавало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве в ряды национальной армии 250 офицеров запаса.