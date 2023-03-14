Серов, Свердловская область, , 10:00 — REGNUM Частичное обрушение стены многоквартирного жилого дома произошло в городе Серове Свердловской области, сообщает 14 марта пресс-служба областной прокуратуры.

Обрушение стены многоквартирного дома по улице Пристанционная в городе Серове Прокуратура Свердловской области, t. me/sverdlovskprok

Фасад разрушился в доме, построенном в 1955 году на улице Пристанционной, вечером 13 марта. Дом на 24 квартиры признан аварийным, на момент ЧП в нём проживали четыре семьи. Людей разместили в гостинице, пострадавших нет.

Прокуратура проводит проверку на предмет исполнения жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного жилья. Ведомство проконтролирует предоставление проживавшим в доме жилья из маневренного фонда.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры региона.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что фасад, по предварительным данным, частично обрушился из-за падения балкона. На балкон, в свою очередь, упал лёд с крыши. Угрозы дальнейшего обрушения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барнауле снег с крыши многоквартирного дома упал на 13-летнюю девочку. Она госпитализирована с травмой головы.