Волгоград, 14 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая издевалась над трёхлетним мальчиком, сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства.

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По данным ведомства, 13 марта в одну из больниц Котельниковского района из посёлка Нижние Черни был доставлен трёхлетний мальчик, который был сильно избит.

Следователи установили, что с февраля по март ребёнок проживал вместе с родной тётей, его мать находилась в больнице.

В СК отметили, что женщина прибегала к жестоким методам воспитания мальчика, когда он капризничал и плакал, систематически нанося ему побои.

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Врачи оценивают состояние ребёнка как среднетяжёлое, он находится под медицинским наблюдением. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Новосибирской области организовать процессуальную проверку по факту избиения ребёнка в Новосибирске.

В начале февраля двое мужчин избили 12-летнего мальчика возле одной из школ города Новосибирска.