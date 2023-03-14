Киев, 14 марта, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, согласно данным, звуки сирен слышали жители Харьковской и Днепропетровской областей.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, киевский режим начал перебрасывать боевую авиацию на запорожское направление.