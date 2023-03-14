Москва, 14 марта, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса в России с учетом СВО, он может продолжить работать отдельно от холдинга США, обновив бренд и концепцию. Об этом 14 марта пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на эксперта, знакомого с обсуждением данного процесса.

Dinendra Haria/Global Look Press Papa John`s

По информации журналистов, руководство сети пиццерий Papa John`s в России намерено развиваться отдельно от американской компании Papa John`s International, при этом планируется сменить историю, описание и концепцию бренда.

Отмечается, что на российском сайте этой сети произошла смена логотипа «Папа Джонс».

Как передавало ИА REGNUM, Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта. Так, Минпромторг России внёс IKEA в перечень товаров для параллельного импорта.