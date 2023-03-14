Луганск, 14 марта, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательные группы ВСУ стали активнее действовать в ЛНР с наступлением весны. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации его источников, группы украинских диверсантов замечены в районе городов Сватово и Кременная, они работают в течение суток по пять — восемь человек. ДРГ активно пользуются беспилотниками, квадрокоптерами, применяют в основном спутниковые средства связи.

«С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника», — написал Марочко.

Ранее эксперт сообщил, что ВСУ минируют берег реки Северский Донец к югу от Кременной. Как сообщало ИА REGNUM, российские войска ведут наступление в этом районе.