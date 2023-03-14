Белгород, 14 марта, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 14 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

Он отметил, что информация о возможных разрушениях появится после подомового обхода. При необходимости начнутся восстановительные работы.

«Ночью сработала [система] ПВО. Пострадавших нет», — сообщил Гладков.

Белгородский губернатор добавил, что в реанимационном отделении остаётся женщина, пострадавшая накануне в результате обстрела Белгородского района со стороны Украины. Ранее он сообщил, что над Белгородом были сбиты четыре ракеты, обломки упали на частные дома.