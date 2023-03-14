Москва, , 09:14 — REGNUM Отключение Российской Федерации от системы SWIFT сильно затормозило торговлю между Россией и европейскими странами. Об этом заявил генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.

Платёжная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT, сейчас каждый перевод из Российской Федерации требует вмешательства спецотдела, сотрудники которого проверяют наличие санкционных составляющих в транзакциях.

Прозоров отметил, что эти существующие при банках отделы являются немногочисленными, поскольку они никогда не были в них основными.

«Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю», — приводит РИА Новости слова генерального директора Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.

Как передавало ИА REGNUM, крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила гражданам России, и физлицам, проживающим на её территории, операции с покупками и продажей долларов и евро через P2P-сервис.