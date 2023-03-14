Москва, 14 марта, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Отключение Российской Федерации от системы SWIFT сильно затормозило торговлю между Россией и европейскими странами. Об этом заявил генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Платёжная система SWIFT

По его словам, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT, сейчас каждый перевод из Российской Федерации требует вмешательства спецотдела, сотрудники которого проверяют наличие санкционных составляющих в транзакциях.

Прозоров отметил, что эти существующие при банках отделы являются немногочисленными, поскольку они никогда не были в них основными.

«Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю», — приводит РИА Новости слова генерального директора Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.

Как передавало ИА REGNUM, крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила гражданам России, и физлицам, проживающим на её территории, операции с покупками и продажей долларов и евро через P2P-сервис.