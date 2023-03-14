Прозоров: отключение России от SWIFT тормозит торговлю с Европой
Москва, 14 марта, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Отключение Российской Федерации от системы SWIFT сильно затормозило торговлю между Россией и европейскими странами. Об этом заявил генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.
По его словам, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT, сейчас каждый перевод из Российской Федерации требует вмешательства спецотдела, сотрудники которого проверяют наличие санкционных составляющих в транзакциях.
Прозоров отметил, что эти существующие при банках отделы являются немногочисленными, поскольку они никогда не были в них основными.
«Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю», — приводит РИА Новости слова генерального директора Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.
Как передавало ИА REGNUM, крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила гражданам России, и физлицам, проживающим на её территории, операции с покупками и продажей долларов и евро через P2P-сервис.