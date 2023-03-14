Богота, , 08:56 — REGNUM В Колумбии военные выловили в Тихом океане 14-метровую подводную лодку, на борту которой было обнаружено два трупа и почти три тонны кокаина, пишет Daily Mail.

Подводная лодка Цитата из видео

Отмечается, что экипаж судна состоял из четырех человек, двое из которых погибли, вероятно, из-за отравления ядовитыми парами. Ещё двоих госпитализировали.

Само судно было забито 2,6 тоннами наркотиков на общую сумму $87 млн. Всего грузовой отсек вмещает до шести тонн.

«По всей видимости, внутри полупогружного аппарата произошла авария из-за образования токсичных газов из топлива», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки бегемотов, потомков обитателей зверинца наркоторговца Пабло Эскобара, перевезут из Колумбии в Индию и Мексику.

Когда-то на ранчо Эскобара «Неапольское поместье» на севере страны привезли самца бегемота и трёх самок. Животные расплодились и теперь обитают далеко за пределами бывшего ранчо, их насчитывается от 130 до 160 особей.