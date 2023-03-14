РИА Новости: ВСУ применяют на артёмовском направлении все виды вооружений

Донецк, , 08:59 — REGNUM ВСУ использует против Вооружённых сил России, которые продвигаются на артёмовском направлении, всевозможные виды оружия, в том числе бронетехнику и авиацию. Об этом рассказал боец группы «Вагнер».

Боец группы «Вагнер» © Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, за световой день авиация и вертолеты ВСУ вылетают по семь-восемь раз, при этом они работают не по бронетехнике, а по военнослужащим, которые находятся в окопах и лесопосадках.

Боец также рассказал об используемой ВСУ тактике так называемой танковой карусели, когда каждый танк выпускал по бойцам ЧВК «Вагнер» по 30 выстрелов, после этого на смену танковому батальону ВСУ приезжал другой и так продолжалось целый день.

«Здесь они достаточно неплохо держат оборону, но через день-два она сыпется все равно», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным на 13 марта, российские силы приближаются к железной дороге, через которую ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр, а затем в Артёмовск.