Мелитополь, , 09:05 — REGNUM Киевский режим начал перебрасывать боевую авиацию на запорожское направление, об этом сообщил 14 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, перебрасываются советские истребители и вертолёты, которые неофициально передали Украине страны бывшего Варшавского договора, а также авиация, ранее вывезенная военными США из Афганистана.

«Режим Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление», — сказал РИА Новости Рогов.

В феврале Рогов сообщал, что подразделения ВСУ в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в той части Запорожской области, которая подконтрольна Киеву. По его словам, киевский режим намеревается выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Он предположил, что украинские войска могут пойти в наступление в марте–апреле. Однако российские силы, как сообщало ИА REGNUM, готовы дать им отпор.