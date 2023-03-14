Марочко: ВСУ минируют берег Северского Донца южнее Кременной

Луганск, , 08:48 — REGNUM Украинские подразделения минируют берег реки Северский Донец к югу от города Кременная в ЛНР. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 13 марта в своём телеграм-канале.

По информации из его источников, южнее Кременной ВСУ активно ведут инженерные работы. Вдоль реки Северский Донец устанавливаются штатные противопехотные и противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства (СВУ).

«Минирование береговой линии идет на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров», — уточнил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что украинским войскам на кременском участке фронта в Донбассе не хватает горюче-смазочных материалов (ГСМ). Зарубежные СМИ сообщают о тяжёлых потерях в рядах ВСУ у Кременной из-за наступления российских войск.