Марочко: ВСУ минируют берег реки южнее Кременной
Луганск, 14 марта 2023, 08:48 — REGNUM Украинские подразделения минируют берег реки Северский Донец к югу от города Кременная в ЛНР. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 13 марта в своём телеграм-канале.
По информации из его источников, южнее Кременной ВСУ активно ведут инженерные работы. Вдоль реки Северский Донец устанавливаются штатные противопехотные и противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства (СВУ).
«Минирование береговой линии идет на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров», — уточнил Марочко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что украинским войскам на кременском участке фронта в Донбассе не хватает горюче-смазочных материалов (ГСМ). Зарубежные СМИ сообщают о тяжёлых потерях в рядах ВСУ у Кременной из-за наступления российских войск.